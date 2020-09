Terugblik: Zo beleefde Noord-Holland een zomer in coronatijd

NOORD-HOLLAND - Het was weliswaar anders dan anders, maar we konden dit jaar toch nog op vakantie. Veel mensen bleven uit voorzorg in Nederland en soms zelfs in de eigen provincie. NH Nieuws blikt met twee toerismedeskundigen terug op het afgelopen zomerseizoen.

Toerismedeskundige Stephen Hodes denkt dat vooral de kustgebieden het dit jaar goed gedaan hebben. "Het was heel erg heet en de kust heeft daar goed van kunnen profiteren." In tegenstelling tot een grote stad als Amsterdam zijn de kustgebieden en oude stadjes volgens hem namelijk een stuk minder afhankelijk van buitenlands toerisme.

"Mensen hebben in Nederland ontzettend veel gedaan en zijn op plekken terechtgekomen waar zij nog nooit geweest waren. Niet uitsluitend, omdat zij dit jaar veelal uit voorzorg kozen voor een vakantie in eigen land. Ook omdat bijvoorbeeld de accommodatie van de eerste keus al helemaal vol zat."

Veel Nederlanders hebben volgens Jeroen Klijs, professor Social Impacts of Tourism dit jaar gekozen voor een vakantie in eigen land. Door de hordes Nederlandse toeristen zijn veel accomodaties volges Klijs in de zomerperiode nog redelijk bezet geweest.

Dat veel Nederlanders dit jaar voor een vakantie in eigen land kozen, bleef ook bij veel ondernemers in onze provincie niet onopgemerkt. Sommige hebben goed van de Hollandse toerismestroom kunnen genieten, voor anderen was het ook in de zomer nog behoorlijk lastig. Lees hier verder.

Maar is met de huidige situatie de vanzelfsprekendheid van het verre reizen voorgoed veranderd? Nee, zei Stephen Hodes eerder stellig tegen NH Nieuws. Hij ging ervan uit dat de sector zich spoedig zou herstellen. Het maken van reizen was volgens hem te veel verweven in onze maatschappij. Zijn overtuiging nu?

Die confrontatie met inperking van de vrijheid gold ook voor diverse activiteiten. Zo vertelt Klijs: "Ik sprak bijvoorbeeld iemand die met de kinderen naar een zwemparadijs ging. Door de vele regeltjes vond die persoon het helemaal niet meer leuk en was zij zich veel meer bewust van de beperkingen door corona dan in het dagelijks leven."

"Het is alleen maar sterker geworden. Het toerisme gaat niet voorgoed veranderen. A. Mensen willen reizen en B. Ze vinden dat ze het recht hebben om te reizen." Volgens Hodes is de wens om weer naar de andere kant van de wereld af te reizen sinds het einde van lockdown alleen maar groter geworden.

Op het oude niveau

Hij is ervan overtuigd dat de toeristenbranche in 2022/2023 weer terug is op het oude niveau. "Er zijn twee tegenstrijdigheden, de pandemie en de economische recessie. Zodra de pandemie voorbij is, zal alle aandacht naar de recessie gaan, naar economische groei." Hodes vertelt dat in Amsterdam en de omliggende gemeenten nu duizenden hotelkamers worden gebouwd. "Die gaan ze de komende tijd alleen maar promoten en dan zal de concurrentie in de branche verder toenemen." Reden om te geloven dat wij een nieuwe fase van toerisme ingaan, is er daarom volgens Hodes nog steeds niet bij.

Professor Klijs denkt vooral dat de veranderingen beperkt blijven tot een specifieke groep mensen. "Mensen die normaal gesproken, vóór corona, kozen voor de veiligheid en structuur van all inclusive in Turkije, zullen wellicht hebben ontdekt dat ze in Nederland een soortgelijke ervaring kunnen hebben."