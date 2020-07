Deze vakantie geen Noordkaap maar Noordkop: "Laten we dan maar een rondje Holland doen"

Dat zegt Ria Jongenelen uit Bergen op Zoom, die samen met haar man al jaren met de camper op pad gaat tegen. "Hiervoor waren we in Egmond aan Zee en nog wat plaatsen."

Dit weekend doen ze dus Den Helder aan. Ze zitten in hun camper te wachten en bij het binnenrijden van de stad waren ze aangenaam verrast. "We gaan zo lekker boodschappen doen in de buurt en rondkijken", aldus man Wim.

Beheerder van Willemsoord Cindy Prikken: "Als de gasten hier een tijdje staan, komen ze er achter dat er superveel te doen is. Er zijn marineschepen, musea, natuur, fietsroutes." En de boot naar Texel is natuurlijk ook in trek.

Coronavirus

Wim en Truus Schreurs uit Rijssen gaan hun zoon opzoeken op het eiland, maar staan liever een paar nachten in Den Helder. "We zouden eigenlijk naar de Noordkaap, maar vanwege het coronavirus zijn we toch maar in Nederland gebleven."

Geen Noordkaap, maar Noordkop dus! Bekijk hier de hele reportage.

