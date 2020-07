Toerismedeskundige gelooft niks van 'het nieuwe toerisme'

NOORD-HOLLAND - Over twee dagen begint de zomervakantie. Waar we normaal niet snel genoeg in het vliegtuig kunnen stappen of met een bomvolle auto richting warme oorden trekken, ziet de vakantieperiode er dit jaar anders uit. NH Nieuws besprak met twee toerismedeskundigen de toekomst van onze vakanties.

Veel Nederlanders kiezen volgens Jeroen Klijs, toerisme-onderzoeker, dit jaar voor een vakantie in eigen land. Waar we dan precies naartoe gaan en hoe we die vakantie vieren heeft volgens hem te maken met hoe we vakantie beleven. "Mensen die normaal gesproken kiezen voor de controle en veiligheid van all inclusive, zullen sneller kiezen voor een vakantie in Nederland dan de backpackavonturiers die sowieso al het avontuur opzoeken", vertelt hij. Volgens Klijs is de laatste groep eerder bereid om, tot op bepaalde hoogte, beperkingen en onzekerheden te accepteren.

"Collega's, vrienden en familie zullen een mening hebben over je reis en de risico's" Jeroen klijs, toerisme-onderzoeker

Deze inperking van vrijheid doet volgens de onderzoeker best wat met ons. Volgens Klijs zijn wij in het westen dusdanig gewend ons eigen gang te gaan, dat elke vorm van inperking van de vrijheid als een enorme beperking voelt.

Door de huidige omstandigheden rondom het coronavirus, lijkt het erop dat deze zomer meer Noord-Hollanders kiezen voor een vakantie in eigen land. Wat kunnen we en gaan we doen en hoe zit het met de komst van Duitse toeristen? NH Nieuws vond voorbeelden door de gehele provincie. Lees hier verder.

Naast de beperking in het gevoel van vrijheid, zullen mensen deze vakantie volgens Klijs meer tegen bepaalde sociale dilemma's aanlopen. Hij noemt het voorbeeld van iemand die naar Barcelona op vakantie gaat: Die persoon zal zich er meer van bewust zijn dat de reis die hij maakt mogelijk niet alleen gevolgen heeft voor hem- of haarzelf, maar ook voor de ander: mensen in Barcelona en de mensen thuis." Bovendien wordt volgens Klijs tegen het maken van reizen nu anders aangekeken dan in een normale situatie. "Collega’s, vrienden en familie zullen een mening hebben over deze reis en of de risico’s die bewust of onbewust genomen worden acceptabel zijn. Dit is iets waar wij normaal gesproken niet of nauwelijks bij stil staan." Tekst loopt verder na de video

Toekomst van toerisme Amper luchtvervuiling, schoon water en geen bomvolle steden. Voor veel bewoners van toeristische gebieden zaten er voordelen aan het wegvallen van toerisme. De roep om een ander soort toerisme lijkt steeds luider te worden. Volgens toerismedeskundige Stephen Hodes hoeven we niet te verwachten dat er op de lange termijn daadwerkelijk iets zal veranderen aan de manier waarop we vakantie vieren. "Je ziet nu dat mensen vooral op vakantie gaan in eigen land. Of in ieder geval in Europa blijven. De lange afstandsreizen zullen het de komende tijd nog wel moeilijk gaan krijgen, maar alles komt snel weer in het oude patroon terug", zegt Hodes resoluut.

"Reizen is al heel lang geen luxeproduct meer en dat gaat het ook niet worden" Stephen Hodes, toerismedekundige

De reden voor het spoedige herstel van de sector is volgens Hodes de verwevenheid van reizen in onze maatschappij. "Het is onderdeel van ons dagelijks bestaan geworden." Ook de gevolgen voor het toekomstig vliegverkeer zal volgens Hodes minimaal zijn. "Hiervoor geldt, net als voor de bus, trein en auto, het is onderdeel van ons bestaan. Dat geven we niet zomaar op", aldus Hodes. "Reizen is al heel lang geen luxeproduct meer en dat gaat het ook niet worden. De middenklasse groeit wereldwijd gigantisch en reizen maakt deel uit van de status van de middenklasse", vertelt hij. Tekst gaat verder na de video

"Wanneer er een economische crisis komt, zal er ongetwijfeld een dip komen in het reisgedrag van mensen, want sommigen zullen minder te besteden hebben, maar zoals ik al eerder zei: het herstelt zich snel", voorspelt Hodes. Wegwerpproduct Hij trekt een vergelijking tussen deze economische crisis en die uit 2008. "De toerismesector is een van de weinige sectoren geweest die is blijven doorgroeien. Zelfs in crisistijd." Volgens hem is reizen een wegwerpproduct geworden. Als het leuk is, is het leuk. Anders is het jammer. "Bij mijn collega's van twintig en dertig zie ik dat zij met het grootste gemak naar de andere kant van de wereld vliegen. Het maakt niet uit waar naartoe. Van Chili tot Vietnam, het hoort bij hun leven."