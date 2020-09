Amsterdams buurtcentrum Het Anker weer open: "Maar bingo moeten we nog afwachten"

AMSTERDAM - Buurtcentra in Nederland gaan weer open. Zo ook buurtcentrum het Anker in Amsterdam-Noord. Na vijf maanden dicht te zijn geweest vanwege de coronacrisis én een verbouwing, worden buurtbewoners met open armen ontvangen. Ze kunnen onder andere weer naar hartenlust Klaverjassen, darten en volksdansen.

NH Nieuws

"We hebben met ons handen op ons hoofd gezeten. Dus we zijn maar wat blij dat we weer open kunnen", zegt Annie Rugenbrink van het buurtcentrum opgelucht. Tekst gaat verder na de video

Buurtcentrum mag eindelijk weer open - NH Nieuws

Echter is nog niet alles toegestaan. Zo blijft het wikken en wegen of de wekelijkse bingo op anderhalve meter afstand zin heeft. Daarnaast is stijldansen nog niet mogelijk. "We moeten afwachten wat de minister straks zegt en of het wel of niet door kan gaan."

De inkomsten van het buurtcentrum zijn ook grotendeels afhankelijk van de grotere groepen die komen voor activiteiten als de bingo of het stijldansen. Dus wil Annie graag weer de avonden kunnen organiseren. "We moeten wel, want ons spaarpotje begint leeg te raken."

Ondanks alle problemen en onduidelijkheden die er nog zijn rondom het buurtcentrum in tijden van corona weet Annie alles goed te relativeren. "Lach om alles en vergeet het. Het leven is raar. Iedereen weet het!"