Zaandammer in arm gestoken door 'scherp voorwerp': politie doet onderzoek

ZAANDAM - Een persoon is vannacht gewond geraakt nadat die werd gestoken door een scherp voorwerp op de Pro Patriastraat in Zaandam. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

Het slachtoffer raakte gewond aan de arm. Het is niet bekend wat de toedracht van het steekincident is. Volgens een getuige gebeurde het in een woning.

De politie was met drie auto's aanwezig bij het incident. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. Hoe het met het slachtoffer gaat, is op dit moment nog een raadsel.