Asbest vrijgekomen bij brand voormalig buurtcentrum Purmerend: "Dit zaakje stinkt"

PURMEREND - Bij een grote brand in voormalig buurtcentrum 't Noot is vannacht asbest vrijgekomen. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen en heeft de asbest zich niet in de omgeving verspreid.

Vannacht rond 02:15 vatte het gebouw om nog onbekende reden vlam. Tijdens de brand is er veel rook vrijgekomen en mensen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-Alert. Sommige Purmerenders ontvingen zelfs vijf berichten.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het pand moest hoe dan ook plaats maken voor een nieuw appartementencomplex op die locatie. "Ze wilden het hier al heel lang weg hebben en nu is het versneld. Eind goed, al goed", vertelt een van de omstanders aan NH Nieuws.

Buurtbewoner Thomas Kleber wilde net naar bed gaan toen hij de politiemelding over een brand in de buurt zag. "Ik ben gaan kijken en zag dat het oude Noot in de brand stond", vertelt hij aan NH Nieuws. Vervolgens hoorde hij twee harde knallen: "De gasflessen vlogen je nog net niet om de oren."

"Ik hoorde later pas dat er asbest is vrijgekomen"

De brand trok vannacht veel bekijks, zo ook in de straat pal achter het oude buurtcentrum. "We hebben de hele nacht staan kijken", vertelt buurtbewoner Daisy van Holsteijn, die recht tegenover het oude gebouw woont, aan NH Nieuws. "Ik hoorde later pas dat er asbest is vrijgekomen. Dan is het niet zo'n fijne gedachte dat we de hele nacht buiten hebben gestaan."

Jeugdsentiment

Veel voorbijgangers stoppen even op de JP Grootstraat om te kijken wat er nog over is van het voormalig buurtcentrum. Veel van hen halen direct warme herinneringen op. "Voor dat het een buurtcentrum was deed het dienst als clubhuis. Ik heb er nog vaak een biertje gedronken", vertelt een passant. Pas later werd het een buurtcentrum.

"Dit gebouw is voor mij echt jeugdsentiment", vertelt Daisy van Holsteijn. "Vroeger ging ik er altijd cirkelzagen voor één gulden", aldus Daisy. De hele nacht heeft ze buiten gestaan om te kijken hoe het oude gebouw in vlammen opging.

Rijp voor de sloop

Het pand stond al op de lijst om gesloopt te worden. Op dezelfde plek moet binnenkort namelijk een nieuw appartementencomplex verrijzen. Een omwonende vertelt aan NH Nieuws dat het oude buurthuis zelfs komende maandag al gesloopt had moeten worden, maar door de ravage is dat nu niet meer nodig.

De gemeente is vandaag niet bereikbaar om te bevestigen of het pand inderdaad maandag al op de schop zou gaan. Volgens buurtbewoners kan het bijna geen toeval zijn dat 't Noot nu afbrandt "Dit zaakje stinkt gewoon", vertelt Daisy van Holsteijn.