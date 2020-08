Heiloose zamelt knutselspullen in voor vluchtelingenkinderen: "Situatie in Moria is uitzichtloos"

HEILOO - Docente Marie-José uit Heiloo vraagt hulp bij het verzamelen van knutselgerei voor vluchtelingenkinderen in de kampen op Lesbos. Begin juli stapte zij op het vliegtuig richting Griekenland om zich aan te sluiten bij een hulporganisatie. Ze kwam terecht in kamp Moria, dat sinds 1 maart in lockdown zit. "Een plek waar veertig procent kind is. Een plek waar geen kind hoort te zijn."

Eerder deed Marie-José haar verhaal aan uitkijkpost over de schrijnende situatie in kamp Moria. "Als je met de auto aan komt rijden zie je overal prikkeldraad en bergen vol met plastic 'hutjes'. Deze staan tussen de olijfbomen buiten het basiskamp in de brandende zon. Omdat er nauwelijks sanitair is, zijn er veldjes waar mensen hun behoefte doen. De veldjes liggen vol afval, losse planken en glas. Op diezelfde veldjes verrijzen de week erna weer nieuwe 'tenten' waar kinderen op blote voetjes doorheen lopen. De stank is vreselijk. Als het nu al zo schrijnend is, hoe moet dit dan in de winter zijn?"

Het kamp is in vijf verschillende secties opgedeeld. "Elke sectie grijpt ons aan maar vooral de plek waar de alleenstaande minderjarige asielzoekers verblijven. Dit zijn de kinderen waar ook in Nederland zoveel over te doen is. Andere landen zien de noodzaak om deze kinderen een toekomst te geven in West-Europa." In het kamp zitten naar schatting bijna 1600 kinderen onder de 16 jaar vast zonder zo’n familielid.

Kleutertje tekent messen

In Nederland zijn er meer dan honderd gemeenten, waaronder Heiloo, Alkmaar en Bergen, bereid om een aantal van deze kinderen op te nemen. Het kabinet wil in Griekenland 48 opvangplekken regelen. De regering voelt er niets voor 500 kinderen naar Nederland te halen. "Je stelt jezelf gelijk de vraag: wil jij dat jouw kind achter prikkeldraad opgroeit? Hebben deze kinderen iets gedaan? Wij praten met hen en merken dat zij totaal geen toekomstperspectief zien. Veel kinderen snijden zich uit wanhoop. Een kleutertje tekent messen op zijn arm. Elke dag is een verloren dag en de trauma’s worden steeds groter", aldus Marie-José.