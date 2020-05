Haarlemmers zamelen honderden rugzakken vol speelgoed in voor gevluchte kinderen op Lesbos

HAARLEM - Haar huis staat helemaal vol met plastic zakken, met daarin meer dan driehonderd rugzakken met speelgoed. Hanne uit Haarlem zamelt ze in voor de kinderen in het vluchtelingenkamp Moria, op het Griekse eiland Lesbos. Haar woning is één van de inzamelpunten van stichting 'Because We Carry' waar mensen de afgelopen dagen de rugzakken konden inleveren.

Komende zaterdag leveren alle inzamelpunten hun rugzakken met speelgoed in bij een centrale locatie in Weesp. En het is een flink succes geworden. "Ik kreeg net een telefoontje dat we er achtduizend moesten proberen in te zamelen en het zijn er nu al dertigduizend!" lacht Hanne. De overige rugzakken zullen onder meer in andere vluchtelingenkampen worden uitgedeeld.

Als vrijwilligster naar Lesbos

Hanne doet aan de actie mee, omdat ze al eerder als vrijwilligster in Moria had gewerkt. "Ik werkte daar in december voor twee weken als vrijwilligster voor de Roze Container. Dat is een project waarbij voorlichting wordt gegeven aan zwangere en pas bevallen moeders. Binnenkort zou ik weer zeven weken gaan, maar door de coronacrisis kan dat niet doorgaan."

Door de rugtassen in te zamelen, heeft ze toch nog het gevoel dat ze iets voor de kinderen daar kan betekenen. En dat is hard nodig, aangezien ook die daar in hun tenten in quarantaine moeten blijven vanwege het coronavirus. "En ze hebben daar heel weinig om mee te spelen."

Onder de indruk

"Ik was enorm onder de indruk van de hartelijkheid en de warmte van de mensen daar. Ik heb er bijvoorbeeld het lekkerste brood ooit gegeten, gemaakt door een bakker die zijn brood in een gat in de grond maakte. Het is geweldig om te zien dat mensen in welke situatie dan ook gewoon doorgaan en inventief en creatief blijven. Mensen denken vaak dat de vluchtelingen daar altijd al als nomaden hebben geleefd, maar dat is niet zo. Het zijn mensen die gewoon een huis hebben gehad, die gewoon hun leven leidden, net als wij."