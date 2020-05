Texelse kerken vragen aandacht voor kinderen in vluchtelingenkampen

TEXEL - De Texelse kerken hebben gezamenlijk een oproep gedaan aan het college op Texel om zich in te spannen voor kinderen die momenteel in kindonwaardige omstandigheden in vluchtelingenkampen in Griekenland leven.

Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant.

De kerken hebben gezamenlijk een brief aan burgemeester en wethouders geschreven met de vraag of het college bereid is net als meer dan dertig andere Nederlandse gemeenten bij de regering aan te dringen een aantal kinderen naar Nederland te halen.

Kwetsbare kinderen

De kerken vragen het college ook of het bereid is een aantal kwetsbare kinderen uit Griekenland op Texel op te nemen. De kerken geven in de brief aan met het college te willen overleggen hoe ze zouden kunnen helpen bij de opvang van kinderen die nu in de vluchtelingenkampen zoals het overvolle Moria op Lesbos moeten leven.

"We bieden onze steun aan en willen vanuit onze diakoniën ook praktische en financiële/materiële steun bieden waar en indien nodig. Als gezamenlijke kerken hebben we een breed draagvlak op ons eiland."

Hygiënische omstandigheden

De Texelse kerken geven in de brief aan zich te realiseren dat er nu ten tijde van de coronacrisis veel op de samenleving afkomt. Het is volgens de kerken echter ook juist tijd om actie voor de kinderen in de vluchtelingenkampen te ondernemen. "De hygiënische omstandigheden zijn er erbarmelijk. Als het coronavirus daar uitbreekt, zullen er veel slachtoffers vallen."

De brief is verstuurd namens de Protestantse Waddengemeente, de Protestantse Gemeente in Den Burg, de Protestantse Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, de Rooms-katholieke parochie, Baptistengemeente Texel en het Eilandelijk Diaconaal Werkverband. De brief is eveneens getekend door dominees Wikke Huizing, Anne Kooi, Kees de Jong en David Lodder.