Noodoproep vanuit Haarlems Kathedrale Basiliek: 'Red de vluchtelingenkinderen'

HAARLEM - Vanuit meer dan 40 Nederlandse gemeenten klonk rond het middaguur een noodkreet om kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen. Op sommige plekken werd het lied SOSMoria gezongen en via livestream op social media uitgezonden. Op andere plekken werd dit lied gespeeld op het klokkenspel van een kerk. In Haarlem klonk het lied in de Kathedrale Baseliek Sint Bavo.

Deze week is de evacuatie van kinderen zonder ouders uit vluchtelingenkampen op Griekse eilanden begonnen. Duitsland, Luxemburg en negen andere lidstaten hebben inmiddels opvangplekken geregeld. Omdat de Nederlandse regering (nog) geen aanstalten maakt om ook 500 kinderen op te vangen, heeft hulporganisatie #SOSMoria het noodsignaal georganiseerd. In Haarlem steekt acteur Erik van Muiswinkel zijn nek hier graag voor uit: "Als dan je eigen stad zegt 'natuurlijk laat ik tien, twintig kinderen hier komen, kom er maar bij. Wie is de regering dan om te zeggen 'nee van ons mag het niet'. Het noodsignaal van het lied SOSMoria, geschreven door een Syrische jonge vluchteling, die ondertussen wel een plek in Nederland heeft gevonden, wordt op allerlei plekken in Nederland op verschillende manieren vertolkt. In Haarlem klinkt het lied uit de kelen van koorleden Elfie Lagerwey (13) en Zafra Elzinga (17).

NH Nieuws / Geja Sikma

Eefje Blankevoort, journalist die zich inzet voor de kinderen in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos, weet dat er nu nog geen bevestigde corona-patiënt is. "Maar wij denken dat dat elk moment kan gebeuren. En ze hebben niets om zich te beschrermen. Ze zitten met 20.000 mensen opeengepakt op een paar vierkante kilometer, een gebied zo groot als het Vondelpark." Emotioneel Gastheer van het Haarlemse noodsignaal, monseigneur Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam zegt niet al diep te kunnen nadenken over de situatie van de kinderen in de Griekse kampen. "Dan word ik te emotineel. Als je dat voor je gaat zien, die jonge kinderen zonder ouders in die vreselijke omstandigheden, ik denk dat geen keiharde zakenman of politicus dan kan aarzelen", denkt hij. "Hier moet je iets doen." De bisschop vindt ook dat Nederland zich in deze crisisperiode niet mag afsluiten. "Dan is het 'ikke, ikke, ikke' en dan ben je eigenlijk bezig een samenleving te creëren die alle menselijkheid vergeet." Erik van Muiswinkel hoopt dat het noodsignaal aankomt in Den Haag. "Ik lig er 's nachts wakker van en ben er heel boos en ongelukkig over." Luister hier naar de oproep van burgemeester Jos Wienen van Haarlem:

Gemeente Haarlem