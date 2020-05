Noodoproep van kerken Texel: haal vluchtelingenkinderen van Lesbos hierheen!

TEXEL - De gezamenlijke kerken op Texel doen een oproep aan de politiek om in actie te komen en kinderen uit vluchtelingenkamp Moria op Lesbos naar Nederland te halen. Nederland zou een paar honderd kinderen op kunnen nemen en waarvan tien op Texel. De kerken uiten hun noodkreet in een brief aan B en W van het eiland. Die moeten dan weer richting politiek Den Haag in actie komen.

"De situatie in kamp Moria op Lesbos is mensonwaardig en al helemaal kind-onwaardig" zegt Fiet van Beek. Zij is voorzitter van de kerkenraad van de kerken van Den Hoorn, De Koog en de Waal maar spreekt namens alle kerken op Texel. "Er is geen veiligheid en er zijn zo'n 5500 kinderen zonder ouders waar niemand voor zorgt. De corona ligt op de loer en als dat toeslaat loopt dat uit op een catastrofe. Het is nu tijd om in actie te komen."

Volgens Fiet van Beek moet het mogelijk zijn om in Nederland een paar honderd kinderen op te nemen. Texel zou gemakkelijk een stuk of vijf tot acht kinderen op kunnen nemen, vindt 'ie. "Ze kunnen dan gewoon via de procedure van pleegkinderen bij pleeggezinnen ondergebracht worden."

Geen voorzieningen

Hetty van Dijk werkte enkele jaren als arts in het kamp Moria. "Toen ik er drie jaar geleden was waren er ongeveer 3.000 mensen in het kamp. Toen waren er al geen medische voorzieningen. Het sanitair was erbarmelijk, de toiletten afschuwelijk. Mensen stonden voor eten in de rij en het was ook nog eens heel slecht. En nu zitten er 20 duizend vluchtelingen in Moria. Kun je nagaan. En dan is er ook nog de dreiging van corona."

Hetty is daar drie jaar geleden vertrokken omdat ze het zelf niet meer aan kon. Ze vindt het een goed idee dat de kerken nu initiatief nemen richting de politiek. Ze hoopt op actie van de politiek om kinderen naar Nederland en Texel te halen. "Vooral de kinderen zonder ouders hebben het slecht. Ze zijn overgeleverd aan mensenhandelaren en anderen die het slecht met ze voor hebben. Ze worden niet beschermd."

Gastvrijheid

Fiet van Beek pareert de mogelijke kritiek die er is op het plan om kinderen naar Nederland te halen en op mensen die zeggen: 'We hebben al genoeg aan ons hoofd met die corona'. Van Beek: "Die geluiden hoor ik maar ik kan me het niet goed voorstellen. Die kinderen daar hebben er niet om gevraagd. En we hebben het zo goed op het eiland en we zijn toch zo gastvrij. Die tien kinderen kunnen er best wel bij hier op Texel. "

Hetty van Dijk zou zelf ook graag een vluchtelingenkind opnemen. "Heel graag zelfs. En ik weet dat er meer Texelaars zijn die dat willen. Volgens mij is er draagvlak genoeg"