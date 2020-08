'Donny van de Beek is eruit en kiest voor Manchester United'

AMSTERDAM - Het is zeer waarschijnlijk dat Donny van de Beek overstapt van Ajax naar Manchester United. Nos meldt dat de middenvelder ervoor heeft gekozen om zijn loopbaan bij de Engelse grootmacht voort te zetten.

De afgelopen weken werden de verhalen rond het vertrek van Van de Beek (23) steeds sterker. Die verhalen werden bevestigd doordat hij zaterdag niet in de wedstrijdselectie werd opgenomen voor het oefenduel met Eintracht Frankfurt. Ten Hag gaf na die wedstrijd toe dat Van de Beek aan het onderhandelen is over een transfer.

Akkoord

Van de Beek, Nederlands international, doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en maakte in 2015 zijn debuut voor de hoofdmacht. NOS meldt dat hij met Manchester United nog wel tot een akkoord moet komen en dat beide clubs het nog eens moeten worden over een transfer. De verwachting is dat de transfer snel wordt afgerond.