FC Volendam-trainer Wim Jonk ziet derby met twee totaal verschillende helften

VELSEN-ZUID - Het 2-2 eindresultaat noemt FC Volendam-trainer Wim Jonk teleurstellend. Of het terecht was? "De eerste helft was van ons ondermaats, de tweede helft hebben we het heft in handen genomen. Daar hadden we meer uit kunnen halen", aldus de Volendammer.

Trainer Wim Jonk zag een derby met twee verschillende helften - NH NSport/Edward Dekker

FC Volendam kwam voor rust op een 2-0 achterstand door defensief geklungel van onder meer keeper Nordin Bakker, maar ook linksback Derry John Murkin die de 2-0 op presenteerde legde voor Ilias Bronkhorst. Jonk: "Ik moet die goals nog terugzien, maar dat zag er vanaf de kant niet heel stabiel uit. Laat ik het zo maar zachtjes uitdrukken." Beide backs eraf In de rust wisselde Jonk zowel linksback Murkin als rechtsback Brian Plat en ging FC Volendam met drie man achterin speelde. Dat sorteerde effect, want Volendam werd de bovenliggende partij. "Dat is altijd achteraf", reageert Jonk op de vraag of hij zo niet beter had kunnen beginnen tegen de 5-3-2 formatie van Jonker. "Je doet Telstar dan ook te kort. Zij hadden een goeie dynamiek, alleen is dat in de tweede helft moeilijk te belopen. Dan moet je de ruimtes vinden en de kansen hebben we gehad."

Quote "Telstar was de eerste helft scherper en beter dan wij" FC Volendam-trainer Wim Jonk

Terug naar de vraag aan het begin. Is de 2-2 uitslag terecht?

"Telstar was de eerste helft scherper en beter dan wij. Tweede helft hebben we het rechtgezet. Dat is het positieve." Dus is een gelijkspel terecht...

"Dat kan." Doelpunt El Azzouzi De meest blije Volendammer was ongetwijfeld Zakaria El Azzouzi. De aanvaller liep vorig jaar oktober een zware knieblessure op en is inmiddels weer helemaal fit. In de voorbereiding maakte hij al de nodig minuten en tegen Telstar scoorde hij als invaller de 2-2. "Ja dit is officieel he, dit is het lekkerst. Voor mij voelt het alsof ik nu echt terug ben", aldus de 24-jarige doelpuntenmaker.

Quote "Voor mij voelt het alsof ik nu echt terug ben" FC Volendam-speler Zakaria El azzouzi

Goal betekent veel voor Zakaria El Azzouzi - NH Sport/Edward Dekker