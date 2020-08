Verdediger Ilias Bronkhorst ontpopt zich tot topschutter Telstar

VELSEN-ZUID Het is niet zo dat Ilias Bronkhorst nog nooit in de spits heeft gespeeld, maar de Telstar-speler is van origine toch echt een verdediger. Tegen FC Volendam maakte hij beide doelpunten van de thuisploeg (2-2).

Ilias Bronkhorst scoorde twee keer tegen FC Volendam - NH Sport/Edward Dekker

"Ik ben alles, behalve een middenvelder", grapt de man-of-the-match van Telstar na afloop. "We hadden min of meer een spitsenprobleem. De trainer wilde mij voorin proberen, want ik voldoe aan de voorwaarden van een spits." In de voorbereiding maakte de 23-jarige Bronkhorst ook al minuten in de aanval. Maar toen kon hij het moeizaam draaiende Telstar niet aan goals helpen. "Vanaf de competitie telt het pas en dan maak ik ze wel. Vantevoren dolden de jongens me: 'Maak een hattrick vandaag'. Nou ik heb er toch twee gescoord!"

Ondanks dat Telstar een 2-0 voorsprong verspeelde, was trainer Andries Jonker tevreden met het eindresultaat. Jonker: "Dit is in deze samenstelling het maximaal haalbare. We zijn nog niet in staat tegen dit soort ploegen goed voetbal te spelen, wel goed georganiseerd. Maar ballen voorin vasthouden is nog niet zo makkelijk." Tekst gaat verder onder de video

Telstar-trainer Jonker is tevreden met 2-2 - NH Sport/Edward Dekker

Of de trainer Bronkhorst volgende week in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven opnieuw in de aanval posteert, wil hij niet zeggen. "Dat gaan we volgende week bekijken. Bonkhorst heeft vandaag zijn waarde bewezen." De Amsterdammer zit straks ruimer in zijn spelers als de Amerikaanse spits Sebastian Soto speelgerechtigd is. Mocht het papierwerk rondom zijn verhuur van Norwich naar Telstar zijn afgehandeld dan is hij volgens Jonker vrijwel direct inzetbaar. "Hij is aan het trainen. Het is een Amerkiaan en die zijn vaak enorm gemotiveerd. Ik neem aan dat de pollen uit de grond loopt."

