Visser herstelde in de race en won nog vrij gemakkelijk. Het zilver was voor Sharona Bakker, die 13,24 noteerde. De geboren IJmuidense is bezig aan haar zoveelste comeback na talrijke blessures. Zoë Sedney behaalde met 13,30 het brons.

Record

Visser zette in de halve finales nog een veelbelovende tijd van 12,97 neer. Zo hard was nog nooit gelopen op een NK. Het vorige kampioenschapsrecord stond met 13,01 op naam van Marjan Olyslager uit 1985.