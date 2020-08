Atlete Nadine Visser ook sterkste bij 100 m horden in Leverkusen

LEVERKUSEN - Nadine Visser heeft ook in de internationale TrueAthletes Classic in Leverkusen de 100 meter horden gewonnen. De atlete uit Hoorn klokte 12,85, iets minder snel dan de 12,68 die ze dinsdag in Finland liep en die nog altijd als beste wereldjaartijd staat.

Zoë Sedney uit Amsterdam eindigde als derde in 13,34.

Churandy Martina kwam op de 100 meter tot 10,57. Hij haalde met die tijd niet de finale. Jamile Samuel (Amsterdam) en Naomi Sedney wisten wel de finale te bereiken op de 100 meter bij de vrouwen. De Britse Imani Lansiquot won in 11,16, Samuel finishte als vijfde in 11,45 en Sedney werd zesde in 11,48. Sedney liep overigens in de series harder: 11.41.