Noord-Holland Cup: VZV verslaat VOC, SEW haalt uit tegen Volendam

VZV en VOC, die elkaar zondag treffen in de finale van de Noord-Holland Cup, maakten er een leuk duel van. De ploeg van trainer Rachel de Haze nam een 1-4 voorsprong, maar via Carmen van der Kroon trok VZV de stand al snel weer gelijk (6-6). De ploeg uit 't Veld stond bij de rust met 14-13 voor en bouwde deze voorsprong na de pauze uit tot 18-15. VOC vocht zich terug en kwam via Roos van Leeuwen op 20-20, maar daarna was het toch VZV dat de wedstrijd over de streep wist te trekken. Via Lotte Prak kwam de équipe van Rolf Schulte op 30-27, waardoor het slotakkoord van Pipy Wolfs (32-29) slechts een doelpunt voor de statistieken werd.

SEW - Volendam

SEW, de thuisploeg op de derde dag van het toernooi, had geen moeite met het Volendam van trainer Mark Ortega. De ploeg uit het vissersdorp kwam weliswaar op een 2-4 voorsprong, maar die werd via Amber Roozendaal (6-6) weggewerkt door de ploeg van trainer Arthur Langedijk. Na een 11-10 ruststand bouwde SEW de voorsprong na de thee snel uit naar 18-11. Via 21-13 en 22-16 werd het al snel 24-16 door Zoë van Giersbergen. De eindstand werd 28-18 in het voordeel van de ploeg uit Nibbixwoud.

Zondag staat de finale van de Noord-Holland Cup op het programma. VOC en VZV spelen dan tegen elkaar, terwijl SEW en Volendam om de derde plaats strijden.