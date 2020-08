Ondernemers op de Albert Cuypmarkt 'verlost' van mondkapjesplicht: "Heeft ons veel geld gekost"

AMSTERDAM - Vanaf maandag 31 augustus zijn mondkapjes niet meer verplicht op de geselecteerde, drukbezochte plekken in Amsterdam. Ook de ondernemers van de Albert Cuypmarkt zijn 'verlost' van de mondkapjesplicht. "De schade is immens groot."

De afschaffing is nog geen reden voor gejuich bij de ondernemers. Zij hebben erg onder de mondkapjesplicht geleden. De grootste schade zit in de omzet.

Wel vragen veel ondernemers zich af waarom de afschaffing pas maandag in gaat. "Waarom niet per direct, zoals je hier ziet op de Albert Cuyp is een mondkapje helemaal niet meer nodig." De boa's zijn volgens de ondernemers ook al verdwenen. "Alle handhavers die de afgelopen weken op de markt rondliepen, die zie je nu niet meer."

Door de mondkapjesplicht kwamen er een stuk minder bezoekers naar de markt. "We misten natuurlijk de toeristen, maar dat weet je al en tijdje. En toen ook nog die mondkapjes. Ja, daar merkten we wel wat van", vertelt een onderneemster.

Proef

De mondkapjesplicht op een aantal plekken in Amsterdam was een proef van de gemeente. Over het nut van de proef zijn er veel twijfels op de Albert Cuyp. "Wat werd er nou gemeten? We hebben niks gemerkt dat de gemeente iets gecontroleerd heeft", vertelt een marktkoopman. "Het heeft ons ieder geval heel veel geld gekost, dat kan ik je wel vertellen."

De ondernemers hebben hoop, maar houden nog steeds rekening met een moeilijke tijd. "We gaan de winter weer tegemoet, dus we zullen nog wel een moeilijke tijd krijgen."