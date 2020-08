Experiment met mondkapjesplicht in drukke gebieden Amsterdam stopt

Dat bevestigt een woordvoerder van veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zojuist aan NH Nieuws. Het gaat hierbij om de Wallen, de Kalverstraat, de Albert Cuypstraat en Plein '40-'45. Ook in Rotterdam stopt het experiment.

De mondkapjesplicht op die drukke plekken werd begin augustus ingevoerd en bezorgde ondernemers aan de Albert Cuypmarkt en de Wallen kopzorgen."Dat is fantastisch nieuws, ik denk dat dit het enige juiste besluit is", vertelt Ab Gietelink bewoner en cultureel ondernemer op de Wallen aan NH Radio.

Makkelijker afstand houden

Door het minder warme weer en het einde van het toeristische hoogseizoen is het op de drukste plekken nu waarschijnlijk makkelijker om anderhalve meter afstand te houden, stelt de Veiligheidsregio. De gemeente blijft het in de gaten houden en neemt indien nodig "informatiegestuurde en risicogerichte" maatregelen.

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht is het extreem rustig op de bekende markt: "Veel ondernemers staan op omvallen", zegt Bouke Burger van ondernemingsvereniging Albert Cuypstraat eerder. "We hebben het over omzetten van tientjes per dag", besluit Burger destijds.