Mondkapjesplicht nekt Albert Cuypmarkt: "Nog nooit zo rustig geweest"

AMSTERDAM - Normaal de drukste markt van Nederland, maar sinds de invoering van de mondkapjesplicht op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam is het uitgestorven. Amsterdammers en toeristen lijken de markt massaal te vermijden en nemen daarbij afscheid van hun vaste kaas of groenteboer.

"We hebben het over omzetten van tientjes per dag", vertelt Bouke Burger van Ondernemersvereniging Albert Cuypstraat. "Iedereen wordt spijkerhard geraakt."

Naast de mondkapjesplicht op de Albert Cuypmarkt is ook in andere drukke delen van de stad sinds 5 augustus het dragen van een mondkapje verplicht. Het gaat hierbij om de Wallen, de Kalverstraat, de Albert Cuypstraat en Plein '40-'45. Het dragen van een mondkapje in bovengenoemde drukke gebieden komt niet te vervanging van andere coronaregels. Mensen moeten ook nog steeds anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Brandbrief

Visboer Henk staat al 37 jaar op de markt in Amsterdam en weet niet wat hij ziet: "Het is dramatisch, er lopen bijna geen mensen hier. Dit is echt een klap." Ook ondernemer Toufik beseft wat voor gevolgen dit heeft: "Alles gaat gewoon door, je moet leven, je moet huur betalen."

Op de vraag of de Albert Cuyp op deze manier kan blijven bestaan laat Bouke Burger weten er een hard hoofd in te hebben. Hij schreef dan ook een brandbrief naar burgemeester Halsema met het verzoek een einde te maken aan 'de zeer selectieve mondkapjesplicht'.