Jeugdspeler Maxim Dekker tekent tot medio 2023 bij AZ

WIJDEWORMER - Maxim Dekker heeft zijn eerste profcontract getekend bij AZ. De zestienjarige jeugdspeler uit Rijsenhout ligt tot de medio 2023 vast in Alkmaar. Dekker speelt komend seizoen in AZ O-17.

"Het is heel mooi om op jonge leeftijd al mijn eerste contract te mogen tekenen", reageert Dekker op de site van de Alkmaarders. "Ik heb in fysiek en voetballend opzicht een goede ontwikkeling doorgemaakt. Komend seizoen wil ik zoveel mogelijk minuten maken bij AZ O-17 en aansluiten bij O-18. Het grootste doel is natuurlijk om over een paar jaar de stap naar AZ 1 te maken."

De Noord-Hollander maakte in 2017 de overstap van het Amsterdamse AFC naar de jeugdopleiding van AZ. Hij maakte vorig jaar zijn debuut als jeugdinternational. Dekker was dit seizoen met AZ O-16 kansrijk voor de titel. Door het vroegtijdig beëindigen van de competitie door het coronavirus viel er echter geen beslissing.