AZ legt talent Quinten Dekkers tot 2022 vast

De negentienjarige Dekkers kwam in 2014 over van HSV Heiloo. Bij AZ Onder 19 was de back – die dit seizoen vaak linksachterin speelde – een vaste waarde in het team dat fier aan kop ging in de kampioenspoule. Bij Jong AZ behoorde hij al meermaals tot de wedstrijdselectie. Tot een debuut in het betaald voetbal kwam het nog niet.