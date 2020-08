Hema weg uit Kruisstraat en verhuist naar de oude V&D

In het enorme winkelpand aan het Verwulft, bekend van de V&D en de Hudson's Bay die daar zaten, had Hema al een paar maanden een outlet-winkel. Die sloot afgelopen zaterdag. De Hema neemt in eerste instantie weer de begane grond in en opent op 14 september. De eerste verdieping gaat op een later moment open. Hema huurt niet het hele pand. "Dat zou een beetje groot zijn. We hebben heel veel in het assortiment, maar niet zóveel", zegt een woordvoerder.

Niet weg uit Haarlem

Het is onzeker hoe lang de Hema op de nieuwe locatie blijft zitten. De keten wil graag voor langere tijd in het beeldbepalende pand zitten. Maar het is nog niet duidelijk wat de eigenaar van het pand in de toekomst wil. "We hebben de intentie om er in ieder geval een jaar te blijven. We hopen dat dat langer kan. Anders vinden we een andere locatie. We gaan niet weg uit Haarlem", verzekert de woordvoerder.

De Hema zit in de stad ook aan de Gasthuisvest, in Winkelcentrum Schalkwijk en in de Cronjéstraat in Haarlem-Noord.

Op de plek van de huidige Hema komt een Jumbo-supermarkt die de concurrentie aangaat met de Albert Heijn in de Kruisstraat. Een paar maanden geleden opende Jumbo een winkel aan de Gedempte Oude Gracht. Jumbo heeft nog niet gereageerd op de vraag wanneer de winkel in de Kruisstraat opent.