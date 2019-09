Hudson's Bay in Haarlem gesloten voor "serieuze personeelsbijeenkomst"

HAARLEM - Warenhuis Hudson's Bay in Haarlem is dicht. Het personeel is bijeengeroepen voor een mededeling van de bedrijfsleiding. Naar verluidt blijft de vestiging in Haarlem de rest van de dag dicht.

Op de deur van de winkel staat 'wegens technische storing vandaag gesloten'. Ook bij andere vestigingen, in Enschede en Utrecht, hangt een soortgelijke mededeling.

Serieuze bijeenkomst

Personeel van het filiaal heeft te horen gekregen niets te mogen zeggen. Er zou een "serieuze bijeenkomst" zijn geweest. Volgens een bron hebben medewerkers gehoord dat de winkel per 31 december sluit.

Vragen aan het bedrijf van NH Nieuws worden doorverwezen naar een pr-bureau, dat van niets zegt te weten. Ook restaurant La Place, met een populair filiaal op de bovenste etage van de Hudson's Bay, verwijst door naar een pr-bureau.

Zwaar weer

Hudson's Bay zit al lange tijd in zwaar weer. Deze zomer meldde het blad Quote al dat de huurovereenkomst is opgezegd van het voormalige V&D-pand in het centrum van Haarlem. Begin deze maand meldden de vakbonden dat ze waren ingelicht over het collectieve ontslag van 1.400 medewerkers.

Naast Haarlem heeft het warenhuis in Noord-Holland ook vestigingen in Amstelveen en Amsterdam.