'Hilversummers moeten voorrang krijgen op nieuwbouwwoning'

HILVERSUM - Als Hilversummer een huis huren of kopen in je eigen gemeente, is niet makkelijk. Dat moet gaan veranderen, als het aan de Hilversumse CDA-fractie ligt. De partij wil dat Hilversummers voorrang krijgen bij de koop van een nieuwbouwhuis in hun gemeente.

Hilversummers moeten wat het CDA betreft al veel langer voorrang krijgen op een nieuwbouwwoning. De partij probeerde dat twee jaar geleden al eens te bewerkstelligen, maar kreeg toen de horen dat dat wettelijk gezien niet mogelijk is. "Maar om ons heen zien we dat andere gemeenten, binnen de wettelijke grenzen, wel meer regie pakken op het toewijzingsvraagstuk", zegt CDA'er Evert Jan Kruijswijk Jansen.

Wat het CDA betreft moet Hilversum ook zulke stappen gaan zetten. "De vraag naar nieuwe woningen is groot onder Hilversummers en wij zouden graag zien dat alle middelen worden aangegrepen om in deze behoefte te voorzien."

'Schimmige procedures'

Dat het CDA nu nogmaals aan de bel trekt heeft te maken met een artikel van het NRC afgelopen week. De krant nam de woningmarkt voor nieuwbouwhuizen onder de loep en ontdekte 'schimmige procedures en vriendjespolitiek'. "Wanneer meer mensen zich inschrijven voor een nieuwbouwproject dan dat er woningen zijn, volgt een toewijzing zonder spelregels. Hierdoor zijn de toewijzingsprocedures niet transparant. Wanneer een woningzoekende achter het net vist bij een woning, is het vaak volstrekt onduidelijk wat daar de reden van is. Dat leidt tot frustratie."

Afspraken met ontwikkelaars

Wat het CDA betreft gaat Hilversum afspraken maken met ontwikkelaars over de toewijzing van woningen. Wat dat partij betreft kan er voorrang worden gegeven aan Hilversummers als er afspraken worden gemaakt. De partij wijst onder meer op nieuwbouwprojecten in de gemeente Leusden waar gevraagd wordt om eigen bewoners eerst de kans te geven. De gemeente Boxtel stelt dat zelfs als voorwaarde. Het CDA wil weten of Hilversum daar ook bereid toe is.

Het CDA wil ook van burgemeester en wethouders weten hoe transparant de toewijzing van nieuwe woningen in Hilversum nu is en of daarover in de afgelopen drie jaar klachten zijn geweest.

De vragen moeten nog worden beantwoord.