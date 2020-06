Hilversums huis staat al tijden te verloederen: "Hoe kan dit in tijden van woningnood?"

HILVERSUM - Het lijkt bijna een spookhuis ondertussen, zo verwaarloosd is een huis aan de Hilversumse St. Vitusstraat. En dat is het al tijden. Het stoort de buurt. "Het huis geeft een gevoel van onveiligheid", zegt PvdA-raadslid Femke van Drooge.

De staat van het bewuste huis is dramatisch: het huis is leeg en ligt er desolaat bij. Het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn gaat veranderen. Van bouwactiviteiten is al een tijdje geen sprake meer.

Het stoort de Hilversumse PvdA-fractie dat een huis er zo verwaarloosd bij kan staan, terwijl er in het dorp al tijden sprake is van woningnood. De huizenmarkt zit muurvast en dan vooral als het gaat om huurwoningen. "Het is een doorn in het oog dat in deze tijd van enorme vraag naar woonruimte een pand zodanig verwaarloosd en onbewoond kan zijn", aldus Van Drooge.

Eigenaar aansporen tot verbetering

De PvdA wil van burgemeester en wethouders van Hilversum weten hoe het zit. De partij wil weten of er mogelijkheden zijn die de gemeente kan gebruiken om de eigenaar van het huis aan te sporen om eindelijk eens wat te gaan doen aan de staat van het huis. Ook wil de partij weten of Hilversum de eigenaar kan aansporen dat er gewoond gaat worden op het adres. Wat de partij betreft moet daar alles aan worden gedaan.

Burgemeester en wethouders van Hilversum hebben de vragen nog niet beantwoord.