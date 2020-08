Duitse oorlogsbunker hoeft niet te worden gesloopt van Raad van State

De Vereniging Sloop de Bunker was met een fors aantal bezwaren naar de hoogste algemene bestuursrechter gestapt. De tegenstanders vinden dat de bunker gesloopt moet worden en dat er onterecht een monumentenstatus is afgegeven nadat er gas, licht en toiletten in het historische bouwwerk zijn aangebracht. De bunker is volgens hen daarom onherkenbaar veranderd.

Door die veranderingen vinden omwonenden dat de bunker niet meer past in het plantsoen dat cultuurhistorisch erfgoed is. Ook is er volgens hen geen behoefte aan een educatieve bestemming en zijn de plannen van de gemeente hiervoor te vaag.

De Raad van State heeft de bezwaren ongegrond verklaard. De veranderingen aan de bunker zijn volgens het adviesorgaan niet in strijd met de monumentenzorg. Ook heeft de gemeente voldoende duidelijk gemaakt dat de bunker wordt gebruik met het oog op een ‘historisch educatieve invulling’.

Teleurgesteld

De omwonenden reageren teleurgesteld op de uitspraak, maar geven de moed niet op. Ze hopen dat de gemeente de eerdere belofte nakomt om na de uitspraak met een uitgewerkt plan te komen, dat draagvlak heeft in de buurt.

Eddy Boorsma van Sloop de Bunker: “Ondanks dat we verloren hebben, voelen we ons de morele winnaar. We kunnen niet veel meer doen helaas. Het is nu vooral aan de gemeenteraad om vragen te stellen wat het plan nu is en of daar moreel en financieel draagvlak voor is."

Populaire hangplek

De bunker is een schuilkelder die in 1943 werd gebouwd door de Duitsers die hun officieren in Amstelveen onderdak wilden bieden. In de loop der jaren raakte de bunker in verval en lag het er lange tijd verwaarloosd bij.

Vanaf de jaren zestig tot in de jaren negentig was de bunker van de Pauluskerk een populaire ontmoetingsplek voor de Amstelveense Christelijke jeugd. In 2008 kwam de klad erin en werd de jongerensociëteit gesloten. De ingang werd dichtgemetseld.

Kijk hier de reportage terug die NH Nieuws eerder maakte over de oorlogsbunker.