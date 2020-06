Amstelveense 'bunkeraffaire' wordt tot aan Raad van State uitgevochten

AMSTELVEEN - Moet de Duitse oorlogsbunker bij de Pauluskerk in Amstelveen blijven als herinnering voor het nageslacht? Of moet deze zo snel mogelijk verdwijnen? Deze kwestie is de inzet van een strijd tussen omwonenden en de gemeente Amstelveen. De Raad van State zal zich later deze week over de kwestie buigen.

Vanaf de jaren zestig tot in de jaren negentig was de bunker van de Pauluskerk een populaire ontmoetingsplek voor de Amstelveense Christelijke jeugd. In 2008 kwam de klad erin en werd de jongerensociëteit gesloten.

De bunker is eigenlijk een schuilkelder die in 1943 werd gebouwd door de Duitsers die hun officieren in Amstelveen onderdak wilden bieden. In de loop der jaren raakte de bunker in verval en lag het er lange tijd verwaarloosd bij.

Omwonenden vinden dat de bunker niet past in hun wijk Elsrijk en zien het liefst dat het bouwsel zo snel mogelijk verdwijnt. De gemeente vindt echter dat de bunker bewaard moet blijven voor het nageslacht omdat het een deel van de geschiedenis vertelt van Amstelveen in oorlogstijd.

Nieuwe bestemming

De bunker leek in 2016 weer een toekomst te hebben toen fotograaf Anko Stoffels een fotostudio wilde beginnen in de bunker, waar hij vlakbij opgroeide. De gemeente zag een nieuwe bestemming wel zitten en stelde 150.000 euro beschikbaar voor de restauratie van het bouwwerk en gaf het een monumentenstatus. Voorwaarde was dat de bunker ook een educatieve bestemming kreeg, of er nu een fotostudio in kwam of iets anders.

Omwonenden reageerden woedend en verenigden zich in de actiegroep 'Sloop de Bunker'. Eddy Boorsma is een van die felle tegenstanders en vindt dat de bunker niet thuishoort in de wijk. "Deze bunker is hier in 1943 illegaal gebouwd door de Duitsers. We zijn niet tegen herdenken. Maar niet in deze buurt en zeker niet in een nazi-bunker."

Wethouder Herbert Raat noemt de kritiek onzin. De bunker is volgens hem van grote cultuurhistorische waarde voor Amstelveen en daar moet je zuinig op zijn. In zijn blog was hij er indertijd duidelijk over: "Geschiedenis sloop je niet."