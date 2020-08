Inspectie: marineschepen liggen illegaal in marinehaven Den Helder

DEN HELDER - Defensie heeft het al sinds 2018 aan de stok met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), omdat in de marinehaven in Den Helder marineschepen afgemeerd liggen zonder omgevingsvergunning. De toezichthouder heeft daarvoor een last onder dwangsom tot 1 miljoen euro opgelegd.

Dat blijkt uit een recente uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag, die Defensie voorlopig het voordeel van de twijfel gunt. De opgelegde dwangsom is opgeschort en hoeft in ieder geval dit jaar niet te worden betaald. De rechter stelt vast dat de partijen "ten diepste verdeeld" zijn. Mogelijk moet een bodemprocedure uitkomst bieden.

De rechter spoort de strijdende partijen evenwel aan samen tot een oplossing te komen waarbij de schepen gewoon kunnen blijven liggen. "Het gaat om twee belangrijke instellingen van de centrale overheid die hun verschillen van inzicht toch primair door goed overleg zouden moeten kunnen oplossen."

Thuishaven

De Nieuwe Haven in Den Helder is al sinds 1954 de thuishaven van de Nederlandse marine. Sinds 2012 geldt daarvoor een omgevingsvergunning. Defensie gaat ervan uit dat die ook geldt voor de schepen, omdat die tot de inrichting van de haven zouden behoren. De ILT is daar niet mee eens en besloot na een controlebezoek in 2018 handhavend op te treden.

De toezichthouder stelt dat voor het afmeren en permanent laten liggen van marineschepen een aparte vergunning moet worden aangevraagd, en dat de schepen anders weg moeten uit de Nieuwe Haven. Dat laatste is volgens Defensie geen optie, omdat zij nergens anders terechtkunnen en hun inzetbaarheid dan in gevaar zou komen.