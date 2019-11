Marineschip Zr.Ms. Van Speijk keert in stromende regen terug in Den Helder

DEN HELDER - In de stromende regen keerde het marineschip Zr.Ms. Van Speijk vanochtend terug in de haven van Den Helder. Haar bemanning wachtte een enthousiast onthaal van vrienden en familie, met veel spandoeken en dikke zoenen.

"Lieve papa, welkom thuis." Het is een van de hartverwarmende kreten voor de marinemensen die de afgelopen drie maanden van huis waren. De Zr.Ms. Van Speijk was sinds augustus op pad voor een NAVO-oefening langs de Amerikaanse oostkust.

Het vlootverband oefende in september op die plek, waarna het begin oktober de oversteek maakte naar Spanje. Hier deed het eskader mee aan een grote NAVO-oefening. De Van Speijk hield zich onder meer bezig met onderzeebootbestrijding, een van de taken waar het in is gespecialiseerd. Het schip is daarvoor uitgerust met speciale sonarapparatuur.

Infrarood-raketten

Ook werd vorige week nog getraind met lucht- en raketverdediging. De Van Speijk vuurde hierbij infrarood-raketten af. De marineschepen die aan deze missies meedoen, oefenen met elkaar en zijn snel inzetbaar in crisissituaties.