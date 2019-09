Spectaculaire beelden: marineschip ploetert door hoge golven vanwege orkaan

DEN HELDER - Het Den Helderse marineschip Zr. Ms. Van Speijk is gisteren in slecht weer terechtgekomen voor de kust van de Canadese stad Halifax. Door orkaan Dorian ontstonden er hoge golven, is te zien op de spectaculaire videobeelden.

Het schip heeft de storm goed doorstaan. Volgens een woordvoerder van het Ministerie van Defensie is het inmiddels weer in rustiger vaarwater terechtgekomen.

Het Nederlandse schip vertrok op 24 augustus vanuit de marinehaven van Den Helder voor een NAVO-missie bij de Amerikaanse oostkust. Het fregat is daar onderdeel van een permanente maritieme reactiemacht, waar het met schepen uit andere landen klaar ligt om te vertrekken, als de situatie daarom vraagt.