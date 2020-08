Drie verdachten in zaak Bas van Wijk vrijgelaten: 'Niet betrokken bij doodschieten'

BADHOEVEDORP - Drie verdachten die waren opgepakt in de zaak rond de doodgeschoten 24-jarige Bas van Wijk, zijn weer vrijgelaten. Ze hadden niets met de schietpartij te maken. Dat heeft strafrechtadvocaat Willem van Vliet bevestigd tegenover NH Nieuws. Alleen de verdachte schutter zit nog vast.

Advocaat Van Vliet laat weten blij te zijn dat zijn cliënt niet langer vastzit. "Kortgezegd komt het er op neer dat het enkele feit dat je bij een schietpartij aanwezig bent geweest en onderdeel bent van het groepje van de schutter, niet wil zeggen dat je ook een aandeel hebt gehad met betrekking tot het schieten."

Volgens Van Vliet was zijn cliënt zelfs niet op de hoogte van het feit dat de hoofdverdachte een wapen droeg en van plan was die ook te gebruiken. "Het was een plotselinge actie, volgens zijn verklaring", vertelt de strafrechtadvocaat.

Horloge

Bas van Wijk werd 8 augustus doodgeschoten bij een recreatieplas in Amsterdam. Volgens de familie gebeurde dat toen hij wilde voorkomen dat het horloge van zijn vriend werd gestolen. De schutter heeft inmiddels bekend.

Na de afschuwelijke gebeurtenis hielden familie en vrienden een ruim een week geleden een stille tocht in Badhoevedorp, ter nagedachtenis aan Bas.