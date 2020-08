Een van de vijf verdachten rond dood Bas van Wijk vrijgelaten

AMSTERDAM - Een van de vijf mannen die werden aangehouden in verband met de dood van de 24-jarige Bas van Wijk, is vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De andere vier worden morgenmiddag voorgeleid aan de rechter-commisaris.

Aanhouding in zaak Bas van Wijk - NH Nieuws

De man die is vrijgelaten heeft volgens het OM niets met de dodelijke schietpartij te maken. Hij is geen verdachte meer. De rechter-commissaris beslist morgen of de andere vier langer vast blijven zitten.

Een team van 125 agenten en rechercheurs werkt aan de zaak. Twee van de vijf verdachten (20 en 26 jaar) werden gisteren door arrestatieteams in Zandvoort aangehouden. Van die aanhouding, waarbij twee auto's werden klemgereden, circuleren beelden online. De andere mannen van 18, 19 en 20 jaar oud werden op andere plekken gearresteerd.

Schietpartij

Van Wijk werd zaterdag op klaarlichte dag doodgeschoten op een zwemsteiger bij de Nieuwe Meer, vermoedelijk omdat hij wilde voorkomen dat het horloge van een vriend van hem werd gestolen. Burgemeester Femke Halsema zei dinsdag dat Bas de hoogste prijs had betaald voor zijn moed.

Na de fatale schietpartij van zaterdag is veel ophef ontstaan op onder andere sociale media. Dagenlang was #gerechtigheidvoorbas trending en aanstaande zondag wordt er een demonstratie gehouden om aandacht te vragen voor zinloos geweld.

Vrijdagavond wordt een stille tocht gehouden in Badhoevedorp.