18-jarige scholiere schrijft boek: "Ik ben super enthousiast!"

Op het Blaise Pascal College wordt wel vaker door een leerling een boek geschreven, maar nog nooit eerder uitgebracht. "Mieke wist heel goed wat ze nodig had", zegt docent Nederlands Jessica Melker. Volgens haar is het boek zo goed omdat het de doelgroep heel erg aanspreekt, daarnaast heeft Mieke volgens Jessica een frisse schrijfstijl.

De uitgeverij was niet aanwezig op Miekes boekpresentatie, maar heeft wel een beoordeling geschreven: "Je bespreekt op openhartige wijze de onzekerheden die wel in gedachten van elke tiener voorbij komen." Juist die gedachten opschrijven, is iets wat Mieke soms best lastig vond. Vanaf het moment van uitgeven kan iedereen namelijk een kijkje nemen in haar hoofd en hoewel het niet autobiografisch is, blijft dat volgens Mieke spannend.