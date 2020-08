Selma (62) leefde jarenlang in een 'affairethriller' en schreef er een boek over

AMSTERDAM - Schrijfster Selma van Dijk werd verliefd op een man, maar hij bleek niet bepaald de geliefde te zijn die ze dacht dat hij was: ze werd slachtoffer van datingfraude. Op aanraden van de recherche schreef ze een boek over de heftige gebeurtenissen. "Ik denk dat dit boek doet begrijpen waarom vrouwen soms heel lastig uit de greep van dit soort mannen komen", zegt co-auteur Robert Vinkenborg uit Hoorn.

Selma wil met haar boek aandacht vragen voor het fenomeen ‘datingfraude'. "Iemands hart breken is geen misdaad en daardoor loop je tegen muren aan. Dat moet anders." Op de plek waar zij vaak met haar ex-vriend was, leest Selma een passage voor uit het boek. "Vandaag neemt hij mij mee naar Amsterdam. Hij wilt mij iets van zijn wereld laten zien. We eindigen bij de geitenboerderij in het Amsterdamse Bos en hebben een prachtige dag gehad. En toch bekruipt mij aan het einde van de dag het onbehagelijke gevoel dat hij iets voor mij achterhoudt."

Samen met Robert Vinkenborg, raadslid van de gemeente Hoorn én schrijver, schreef ze er een boek over. Het boek heet 'De Liefdesspion'. "Eigenlijk ben ik gaan schrijven op advies van de recherche, omdat het zo'n heftig en eigenlijk on-Nederlands verhaal is", vertelt Van Dijk. "Zij hadden zoiets van: dit ga jij niet verwerken, je moet hier iets mee doen."

'Date' had al een relatie

Het was mei 2012, toen de twee zouden gaan trouwen. Hij was van Joodse afkomst en wilde een Joodse bruiloft houden. Een vriend van hem uit Israël was Aalmoezenier (geestelijke van de kerk) en hij zou hen trouwen. Hij zou alles regelen en Selma mocht niets op zich nemen. Een week voor de bruiloft kreeg zijn vriend een hartaanval en het huwelijk ging niet door. Het huwelijk werd uitgesteld naar oktober, maar toen werd de nieuwe Aalmoezenier overvallen op het vliegveld en kon het weer niet doorgaan. Dat ging er bij haar en vanaf dat moment is ze hem in de gaten gaan houden.

Ze kwam erachter dat hij, terwijl hij een relatie met haar had, relaties had met zo'n twaalf verschillende vrouwen. Van Dijk was zelf niet financieel uitgeknepen door de man en aan haar adres heeft hij dan ook geen strafbaar feit begaan. Toch wist ze hem voor de rechtbank te krijgen. De reden waarom en hoe het uiteindelijk afliep, mogen wij natuurlijk niet verklappen.

De Liefdesspion is verkrijgbaar in boekhandels en online.