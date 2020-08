Supervrijwilliger Lia Vink aan de slag in honderdste tuintje

HAARLEM - "Kijk, het is vaak net als bij de kapper, een beetje fatsoeneren." Lia Vink is in het honderdste tuintje haar vrijwilligerswerk aan het doen. Ze knapt tuinen van ouderen en mensen met een beperking op die op zichzelf blijven wonen. "Wat dan vaak afvalt is onkruid wieden en ook snoeien." De supervrijwilligster van de Haarlemse hulporganisatie BUUV schiet graag te hulp.

Na haar carrière in de gezondheidszorg had ze geen zin om thuis te blijven zitten. BUUV is een kaartenbak waar iedereen hulp kan aanbieden of hulp kan vragen. "Goh ik ga een tuintje doen", bedacht Lia zich. "En toen werden het er twee, en ineens was dit de honderdste."

Lia helpt in honderdste tuintje - NH Nieuws / Geja Sikma

De honderdste tuin van vrijwillige tuinvrouw Lia is die Van Adje van Ginkel in Haarlem-Noord. Zij is pas 89 jaar geworden en ondanks een actief leven, beginnen de kwaaltjes nu toch echt te komen. "Ik kan niet veel meer doen hoor", vertelt ze aan NH Nieuws. Daar baalt Adje wel van, ze is maar wat blij met haar BUUV-vrijwilliger. "Is het goed als ik dat helemaal weghaal?", checkt Lia bij Adje. Ze doelt op het hoge gras dat langs het tuinpad de lucht in is geschoten door de vele zon en regen van de afgelopen weken. Maar duidelijk is dat de tuin al veel langer niet onder handen is genomen. De struiken ontnemen het zicht vanuit de woonkamer van Adje bijna helemaal. En dat achterstallig onderhoud sluipt er vaak langzaam in, weet Lia. "Dan lukt iets niet en denk je 'morgen gaat het vast beter'. En dan is er ineens een maand voorbij en dan een jaar. En het wordt steeds erger." Elkaar helpen Lia vindt dat niet alleen zij Adje helpt, maar dat zij ook wordt geholpen. "Je geeft iemand zijn eigen tuin terug, maar je hebt zelf ook een goede dag." Hoewel een klus ook echt best zwaar kan zijn in de brandende zon. "Maar die wortels moeten er echt allemaal uit, anders heb je het zo terug", zegt ze ploeterend op haar knieeën bij het perkje. "Maar dan kijk ik altijd wat ik al klaar heb en dan knap het al lekker op."

Quote "Je geeft iemand zijn eigen tuin terug, maar je hebt zelf ook een goede dag" Lia vink, supervrijwilliger

Soms moeten hulpvragen bij BUUV zes tot acht weken wachten, totdat Lia tijd heeft om in de tuin aan de slag te gaan. En dat vinden de meesten geen probleem, weet Lia. Maar ze kan wel wat hulp gebruiken van meer tuinmensen in de kaartenbak van BUUV. En niet alleen voor dit werk. "Je kan 'tuinen', maar wat je ook bedenkt er zijn zo veel werkzaamheden die je kan doen voor een ander en je maakt zelf uit 'heb ik een kwartiertje tijd of heb ik een paar uur de tijd.' Het is gewoon heel erg leuk."