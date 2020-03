Haarlemse Hulporganisatie BUUV: 'Durf te vragen'

BUUV is een samenwerking aangegaan met de vrijwilligerscentrale Next Door en Triple Threat. Doel is om - in deze tijd waarin het coronavirus het sociale leven plat heeft gelegd - gezamenlijk zoveel mogelijk hulpbehoevenden te helpen.

In de praktijk blijkt het lastig om de groep hulpbehoevenden te bereiken. Renate doet er met haar collega's alles aan om de hulp zichtbaar te maken. "We zijn aan het flyeren, er hangen posters in de stad en we hebben grote bellijsten. Iedereen die bij ons staat ingeschreven, bellen we even op om te vragen hoe het gaat."

Nieuwe vrijwilligers

Op dit moment komen er zo'n tien hulpvragen per dag binnen, tegenover honderden vrijwilligers die staan te popelen om iets te doen voor hun medemens. "Vorige week was er een groep stewardessen die zich als vrijwilligers aanmeldde. Zij zetten zich normaal gesproken heel dienstbaar in, in de lucht en nu doen ze dat op de grond. Dat vind ik wel heel bijzonder."

Bij BUUV verwachten ze wel dat de hulpvragen nog toe gaan nemen de komende weken, als mensen langer in quarantaine zitten. "Ik hoop dat de vele vrijwilligers die zich nu massaal aanmelden ook blijven", vertelt Renate. "Zodat we aan deze ellendige periode ook iets mooie overhouden."