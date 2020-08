'KLM moet van laagste salarissen afblijven'

Vakbonden vrezen dat KLM in de salarissen wil snijden van alle lagen van het personeel. FNV Luchtvaart vindt de houding van KLM onacceptabel: "Het lijkt er in alles op dat het management van KLM de zwakste schouders opoffert om het bedrijf te redden."

Eind vorige maand werd bekend dat er bij KLM tussen de 4.500 tot 5.000 banen moeten verdwijnen. Een deel van het personeel is akkoord met een vrijwillige vertrekregeling. Ook zal een aantal banen door natuurlijk verloop verdwijnen.

"De eenzijdige maatregelen van KLM raken juist deze medewerkers het hardst, de medewerkers die voor fysiek zwaar werk minimaal verdienen", zegt FNV-bestuurder Jan van den Brink. "De houding van het grondpersoneel en de vertegenwoordigende vakbonden is de afgelopen maanden niet anders dan constructief geweest. Maar dat lijkt allemaal niet te helpen. Het lijkt erop dat het management van KLM de grootverdieners uit de wind wil houden."

