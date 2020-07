Vakbonden kritisch op aangekondigde ontslagen bij KLM: "Wij zien genoeg mogelijkheden"

Joost van Doesburg lichtte vanmorgen bij de Ochtendshow op NH Radio het standpunt van de FNV toe. "Werknemers hebben dit algemene nieuws gehoord, maar ze weten nog niet om wie het gaat. Dat blijft nog een hele lange tijd onzeker. Wij als FNV gaan ons dus hard maken dat er helemaal geen gedwongen ontslagen gaan vallen, en daar zien we genoeg mogelijkheden toe."

De FNV heeft onder andere kritiek op het voornemen van KLM om de flexpool weer te versterken, en mensen met een vast contract juist te ontslaan. "De flexwerkers zijn al uit het bedrijf, en dat is heel pijnlijk voor hen, maar het kan niet zo zijn dat mensen met een vast contract worden ontslagen en dat er wel flexwerkers worden aangetrokken."

Volgens FNV kan het niet zo zijn dat een bedrijf dat miljarden aan staatsgaranties ontvangt mensen op straat zet en moet gekeken worden naar andere oplossingen, waaronder detachering, omscholing, tijdelijk deeltijd werken of onbetaald verlof.

Begrip

Vakbond CNV Vakmensen erkent dat er iets moet gebeuren om KLM een grote speler binnen het luchtruim te houden, maar hoopt dat KLM hier de zwaarste lasten vooral neerlegt bij de sterkste schouders, en mensen die minder dan 1.5x modaal verdienen of partners die beide bij KLM werken probeert te ontzien.

Een ander voorstel van KLM is wachten met de cao-loonsverhoging, die voor augustus gepland staat. Chris Wallaart van CNV Vakmensen vraagt zich af of dat niet oneerlijk is voor mensen die ontslagen worden en mogelijk een lagere ww-uitkering krijgen door dat besluit. Tegelijkertijd erkent CNV dat KLM grote financiële problemen heeft die niet zullen verdwijnen zonder aanpassing in de cao.