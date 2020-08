Buurtbuslijnen blijven stilstaan, provincie broedt op oplossing

NOORD-HOLLAND - De buurtbussen zullen voorlopig nog niet gaan rijden. Al maanden staan alle buurtbussen stil. Het wachten is op de uitslag van een nieuw TNO-onderzoek naar de juiste maatregelen om de buurtbussen in Nederland weer veilig te laten rijden. De provincie komt met alternatief vervoer voor alle buurtbuslijnen in Noord-Holland, en verwacht heel binnenkort met details hierover naar buiten te kunnen treden.

Dat antwoordt de provincie op vragen van mediapartner Duinstreek Centraal nadat bekend werd dat de buurtbussen na maanden stilstand ook nog niet per 1 september gaan rijden. Volgens Noord-Holland is het plaatsen van kuchschermen bij de chauffeur, zoals nu gebeurt bij de grote OV-bussen, in buurtbussen niet voldoende.

"Omdat buurtbussen kleiner zijn en alleen aan de voorkant een deur hebben, is de natuurlijke luchtcirculatie anders dan in een grote bus", aldus woordvoerder Caroline Coolen van de provincie. Eerder landelijk onderzoek van TNO wees dat uit. Mondkapjes voor chauffeur en passagiers, zoals elders in het openbaar vervoer verplicht is sinds 1 juni, worden in buurtbussen ook niet als oplossing gezien.

Belbus wel

Buurtbussen die pas komen na een belafspraak, vallen volgens Coolen niet onder het strenge coronaprotocol voor het openbaar vervoer, omdat er aan de telefoon dan vooraf vragen kunnen worden gesteld over de gezondheidstoestand. De Hugohopper in Heerhugowaard en de buurtbus van Heiloo kunnen daarom blijven rijden.

TNO onderzoekt nu welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de buurtbussen in Nederland weer veilig te laten rijden. Coolen: "Wanneer dit is, is nu nog lastig in te schatten." Provinciebestuurder Jeroen Olthof beloofde in juni dat hij zal zorgen voor alternatief vervoer als het niet lukt om na de zomer weer met de buurtbussen te gaan rijden.

Volgens Coolen zijn de provincies overvallen door het slechte nieuws dat de kuchschermen in de buurtbussen niet voldoende zijn. De provincie is nu druk bezig om de belofte van de gedeputeerde na te komen en komt binnenkort met details over alternatief vervoer op alle buurtbuslijnen.