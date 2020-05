Westfriese buurtbussen blijven sowieso tot half augustus op stal

WEST-FRIESLAND - De buurtbussen in de regio rijden tot zeker half augustus niet en mogelijk laat hun rentree nog langer op zich wachten. Provincie Noord-Holland, Connexxion en de buurtbusverenigingen bekijken gezamenlijk wat nodig is om weer van start te kunnen.

De belangrijkste reden voor dit besluit is dat een behoorlijk deel van de vrijwillige chauffeurs in de risicogroep van het coronavirus valt", vertelt Jan Ipema van buurtbusvereniging OMNI.

Dat vraagt om maatregelen. "We gaan morgen bekijken welke beschermingsmaatregelen Connexxion in de bussen kan nemen en dan moeten wij kijken of onze chauffeurs de geboden bescherming voldoende vinden."

Klandizie

Of de bussen na 17 augustus weer rijden is dus afhankelijk van het aantal chauffeurs dat bereid is weer achter het stuur plaats te nemen. Maar er moet ook voldoende klandizie zijn, benadrukt Ipema. "Ik ken een vrouw met een rollator, die altijd in Oosterblokker instapt om in Westerblokker boodschappen te doen. Die zal graag mee willen, maar of ze het durft in deze tijd is een tweede."

Ipema verwacht dat een groot deel van de chauffeurs staat te trappelen om weer in te stappen.