Gedumpte stapel post Den Helder vernietigd: 'Volgende keer direct doorgeven aan PostNL'

De stapel afval inclusief poststukken werd afgelopen zondag door boa's aangetroffen in de Brouwerstraat. "Het blijkt dat het hier om poststukken uit 2018/2019 ging", laat de woordvoerder weten. "Onderzoek naar de mogelijke veroorzaker heeft niets opgeleverd."

Ook PostNL meldt aan NH Nieuws dat het om oude poststukken uit 2019 ging. "En mogelijk nog ouder. Destijds deed Sandd de bezorging van de post in Den Helder."

Hoewel een deel van de gedumpte post uit geadresseerde reclame bestaat, zaten er ook belangrijkere stukken tussen, waaronder enkele kenmerkende 'blauwe enveloppen' van de Belastingdienst.

'Schone straat belangrijk'

Nadat de boa's HVC hadden ingeschakeld, heeft de afvalverwerker de berg vuilnis, inclusief post, maandag verwijderd en vernietigd. "De gemeente vindt een schone straat heel belangrijk", benadrukt de gemeente. "Hoe langer afval ergens ligt, hoe meer er wordt bijgeplaatst."

Omdat Sandd inmiddels is opgegaan in PostNL zou dat bedrijf haar verplichtingen graag zijn nagekomen. "Als het niet was vernietigd, zouden we het volgens protocol hebben bezorgd", schrijft de woordvoerder. "En omdat het inmiddels is vernietigd, is het lastig te achterhalen hoe deze post daar is terechtgekomen."

Nieuwe afspraken

De gemeente Den Helder laat weten dat naar aanleiding van de vondst en de genomen vervolgstappen nieuwe afspraken zijn gemaakt. "Afgesproken is dat als handhavers weer een dergelijke dumping constateren, ze dit direct doorgeven aan PostNL", aldus de woordvoerder. "PostNL haalt het dan nog dezelfde dag op zodat het hopelijk alsnog kan worden verstuurd."