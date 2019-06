Pijnlijke fout van PostNL: 38 eindexamens kwijtgeraakt van school in Driehuis

DRIEHUIS - Door een fout van PostNL moeten 38 leerlingen van het Duin en Kruidbergmavo in Driehuis hun examens biologie en/of Duits nogmaals maken. Het pakket met de examens raakte vermist toen deze aangetekend naar de tweede corrector werd gestuurd.

In een bericht op de site legt de schoolleiding uit wat er mis is gegaan. Na het eerste nakijkwerk werden de examens op 17 mei op de post gedaan, om er ook een tweede externe corrector naar te laten kijken. Maar dan gaat het mis, want vijf dagen later laat de tweede corrector weten dat er nog geen pakket binnen is gekomen.

'Realiteit onder ogen zien'

"Ondanks de herhaaldelijke contacten met PostNL en zelfs het mee helpen zoeken op het betreffende PostNL-pakketpunt was op vrijdag 24 mei het postpakket nog niet getraceerd", aldus de school. En tien dagen later, op 4 juni, moest de schoolleiding 'de realiteit onder ogen zien' dat het postpakket vermist is.

Dat betekent voor de 38 getroffen leerlingen dat zij op woensdag 12 juni geen examenuitslag kunnen ontvangen. Ze moeten Duits en/of biologie herkansen op 17 juni. "Zeer vervelend", aldus de school. "We doen er alles aan doen om de examenkandidaten die dit betreft zo goed mogelijk te ondersteunen bij de herkansing."