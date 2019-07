Post kwijt? Politie vindt meerdere kuilen met duizenden brieven in Laren

LAREN - Wie in de omgeving van Laren woont en de afgelopen tijd wel bijzonder weinig post heeft ontvangen, hoeft niet langer te zoeken naar een verklaring. De politie vanochtend heeft in een bos in de buurt van Laren duizenden brieven, tijdschriften en andere gedumpte poststukken gevonden.

Omgewoelde aarde verraadde de postdumpplaats. De persoon die de verstopplek vond, zag dat er op de plek behoorlijk gegraven was. Ook lag er een deel van een schep in de buurt van de vindplaats, schrijft de politie op Facebook.

Lees ook: Nieuwe trend? Wéér Kinderpostzegel-doosje vol drugs gevonden

De politie ontdekte meerdere gaten in het bos, met daarin duizenden poststukken. Volgens een ooggetuigen gaat het om acht gaten van een meter doep. De brieven zijn niet erg gedateerd, omdat ze er nog goed uit zien. Zo ligt de laatste editie van 360Magazine van 27 juni tussen de post.

De gemeente gaat de post opruimen.