Burgemeester over kermisborrels Westwoud: "Verstandig om niet te houden"

WESTWOUD - Het is dit jaar anders dan anders voor West-Friese kermisklanten. Ook de Westwoudse kermis gaat dit jaar door in aangepaste vorm. Bovendien adviseert Michiel Pijl, burgemeester van de gemeente Drechterland, bezoekers op om zo min mogelijk thuisborrels te organiseren.

De kermis is dit jaar kleiner dan normaal en is afgezet met hekken. Ook zullen er geen grote attracties zijn en zal er gebruik worden gemaakt van looproutes. Bezoekers aan dorpshuis De Schalm dienen vooraf te reserveren en zich te registreren.





“In samenspraak met de exploitant en De Schalm hebben we zorgvuldig gekeken naar wat er vanwege corona wel en niet mogelijk is dit jaar. Dit heeft geresulteerd in een gedegen plan van aanpak, dat is opgesteld door het kermiscomité en De Schalm", vertelt Pijl.

Zes bezoekers