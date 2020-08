Initiatief wordt massaal omarmd: alternatieve kermiswandeling kan doorgaan

HOORN - Goed nieuws voor de bewoners van woonzorgcentrum Westerhaven van Wilgaerden in Hoorn. Hun jaarlijkse kermiswandeling kan toch doorgaan. Vanwege corona was het afgelast, maar daar nam Horinees Wendy Zeeman geen genoegen mee. Ze heeft nu honderd vrijwilligers geregeld die de ouderen door de stad willen rijden, zodat er toch een rondje gemaakt kan worden.

Wendy was verbaasd toen ze hoorde dat de traditionele kermiswandeling niet door kan gaan dit jaar. "Hoezo gaat die niet door? Wandelen kan toch altijd?!" Daarom besloot ze het heft in eigen handen te nemen. Na goed overleg met Westerhaven besloot ze een oproep te plaatsen op de site Voor een mooie stad - een website met plek voor Hoornse initiatieven.

Wendy zoekt nog 50 vrijwilligers om ouderen ‘hun’ Kermiswandeling in Hoorn te geven

Aanmeldingen stroomden binnen

Binnen twee dagen hadden 100 mensen zich aangemeld die willen helpen met de wandeling. Ook hebben verhalenvertellers zich gemeld, die op verschillende plekken langs de route iets zullen vertellen over de stad Hoorn.

Sharon Baaij, activiteitenbegeleider bij Wilgaerden is heel blij met alle aanmedlingen: "Fantastisch om te zien hoezeer het belang van

onze bewoners wordt omarmd door de inwoners van Hoorn."

Drukte vermijden

De wandeling zal dit jaar pas na de kermis plaatsvinden, op 18 en 19 augustus. De groep wordt ook over vier wandelingen verdeeld. "We kunnen de ouderen niet in die drukke kermisomgeving brengen, dat geeft te veel risico", aldus Wendy eerder tegen NH Nieuws.

Als klap op de vuurpijl krijgen de ouderen tot slot nog een kopje koffie en een gebakje, aangeboden door de Ronde Tafel West-Friesland. "Zo kunnen we ook de horeca een handje helpen."