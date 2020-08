Mondkapjes op het Mendelcollege: "Het went vanzelf"

HAARLEM -Het voelde een beetje gek voor de leerlingen van het Mendelcollege om op hun eerste schooldag met een mondkapje door de school te lopen, maar toch wende het snel. De nieuwe regel is ingevoerd om het risico op besmetting met het coronavirus te verkleinen. En de meeste leerlingen kunnen zich er wel in vinden. "Liever dit dan het coronavirus oplopen", vertelt Thomas.

Tijdens overleg tussen de docenten en directie van afgelopen maandag gingen er stemmen op om het dragen van mondkapjes in de gangen en kantine te verplichten. Het geeft docenten een prettig gevoel en ook van ouders van leerlingen was de oproep gekomen.

"Ik heb niet gehoord dat docenten of leerlingen zich onveilig voelen", vertelt Sanne de Boer, docent Nederlands en lid van de medezeggeschapsraad. "Maar ik denk wel dat we alert moeten zijn en per dag moeten kijken hoe het gaat en de boel monitoren. "

Docent bedrijfseconomie Sozan Pols vindt het fijn dat de regel is ingevoerd. "Ik ben er echt blij mee. Het creëert toch ook bewustwording."