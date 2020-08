Toch mondkapjes voor leerlingen Mendelcollege: "Docenten willen het"

HAARLEM - Leerlingen van het Mendelcollege in Haarlem moeten toch mondkapjes op school dragen. Dat is besloten na overleg met docenten en de Medezeggenschapsraad. De mondkapjes hoeven niet op tijdens de les of buiten op het schoolplein.

Rector-bestuurder Jan-Mattijs Heinemeijer zal vanavond de brugklassers en hun ouders inlichten en dinsdag krijgen de overige scholieren het nieuws bij de opening van het nieuwe schoolseizoen. Vanaf woensdag, als de lesroosters beginnen, zijn de mondkapjes verplicht.

"Het zal even wringen worden, maar we zullen zelf als personeel ook met mondkapjes lopen", zegt Heinemeijer. "Leerlingen zullen we aanspreken als ze het niet doen. Maar met een petje oplopen mag hier ook niet, en daar spreken we ze ook al op aan."

Gedrag

Het gaat de rector vooral om het bewustzijn van de jeugd te vergroten om het hogere doel van de school open te houden te halen. "En het veiligere gevoel bij de docenten. Die hebben vanochtend bij onze opening hier echt om gevraagd."

Heinemeijer denkt dat er nog een bijkomend voordeel is: omdat het dragen van de mondkapjes buiten niet hoeft, zullen leerlingen in de pauzes meer naar buiten gaan. Het Mendelcollege wilde in eerste instantie bij de ingang van de school de temperatuur van de leerlingen meten, maar dat is vanwege privacy-wetgeving niet mogelijk.

Bij de start van het schoolseizoen gaan alle Haarlemse onderwijsinstellingen 'gewoon' van start met fysiek lesgeven. Voor de zomervakantie, toen de leerlingen van het voortgezet onderwijs ook volgens de RIVM-richtlijnen weer naar school mochten, werd er door de scholen verschillend geopereerd. Nu zijn de directies meer met elkaar in overleg, maar elke school hanteert wel verschillende maatregelen.