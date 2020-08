Ook mondkapjesplicht op Stedelijk Gymnasium Haarlem

Het Stedelijk Gymnasium heeft het besluit genomen in overleg met de medezeggenschapsraad. De maatregel geldt op plekken binnen de school waar mensen zich verplaatsen, bijvoorbeeld in de gangen.

Klaslokalen

Vooralsnog mogen de leerlingen het kapje in het klaslokaal afdoen. Rector Jan Henk van der Werff geeft in een interview met Haarlem 105 aan dat de afspraken nog kunnen veranderen: "Zoals u weet veranderen inzichten heel snel en daar bewegen wij in mee. We gaan het rustig evalueren. Nu al hebben we in de lokalen schermen aangebracht. Ook hebben we met tape ‘gebiedjes’ afgeplakt, waar alleen docenten mogen komen. Maar alles staat of valt met de medewerking van iedereen. We zullen iedereen aanspreken op zijn gedrag.”

Symbolisch

Van der Werff wijst verder op een ander voordeel van de mondkapjes. “Ik vind het wel een symbolische waarde hebben. Het is duidelijk. Iedereen wordt eraan herinnerd zich aan de maatregelen te houden.”

De rector sprak vandaag met enkele leerlingen die vandaag al aanwezig waren. "Zij hebben er begrip voor. Maar als het begrip er niet is, dan zorgen we via mentoren en docenten wel dat dat begrip er komt.”

Gisteren werd al bekend dat leerlingen en docenten van het Mendelcollege in Haarlem op school mondkapjes moeten gaan dragen. Die maatregel gaat morgen in. Ook het Amsterdams Lyceum in Amsterdam Zuid heeft inmiddels besloten leerlingen en medewerkers te verplichten een mondkapje te dragen in de gangen van de school.