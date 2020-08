Rechter gaat 'niet over één nacht ijs' beslissing nemen over zomer-ijsbaan Haarlem

HAARLEM - Pas donderdag neemt de Haarlemse rechter een beslissing of de zomerijsbaan in Haarlem per direct gesloten moet worden. Milieudefensie heeft grote bezwaren en protesteerde vandaag met spandoeken bij de rechtbank.

De binnenbaan is de zomermaanden opengesteld voor schaatskampen en trainingen van kunstschaatsvereniging KSV. Volgens directeur Rob Kleefman van de IJsbaan Haarlem wordt de ijsvloer intensief gebruikt. De zomeropenstelling duurt nog tot zondag 30 augustus. Een paar weken later is de hele ijsbaan voorzien van een ijslaag en gaat de baan open voor het winterseizoen.

Ondanks dat de zomerijsbaan dus nog maar een paar weken open is, wil Karel van Broekhoven van Milieudefensie dat de rechter de ijsbaan zo snel mogelijk sluit, omdat er elke dag meer CO2 uitstoot is. "De gemeente Haarlem doet beloftes over CO2-reductie en ze hebben daar moeite mee. Nu gaan ze juist activiteiten ontplooien om CO2-uitstoot te verhogen!"

Ammoniakuitstoot onder de norm

Volgens de Omgevingsdienst IJmond, die namens de gemeente Haarlem het woord voert tijdens het kort geding, doet dat er niet toe. "Dat het niet aansluit bij die wens kan zo zijn, maar het is niet het vraagstuk dat hier nu voorligt", stelt woordvoerder Agtersloot van de Omgevingsdienst.

Volgens haar is in de vergunning de ammoniakuitstoot genormeerd op 1500 kilogram en daar blijft de ijsbaan met een nieuwe koelingsinstallatie sinds 2018 net onder. Hierdoor is de ijsbaan niet meer verplicht een vergunning aan te vragen. En omdat er geen acuut gevaar is en er geen openstaande klachten zijn over bijvoorbeeld geluidsoverlast, is er voor de Omgevingsdienst geen reden om handhavend op te treden en de ijsbaan te sluiten.

Milieuactivist Van Broekhoven kan er maar niet over uit dat CO2-uitstoot niet wordt meegewogen. "Het is niet doelmatig energiegebruik om midden in de zomer ijs te gaan maken."